BlackRock Aktie 138405792 / US09290D1019
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackRock von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in BlackRock-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 14.09.2016 wurden BlackRock-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 360.70 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die BlackRock-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.772 BlackRock-Anteilen. Die gehaltenen BlackRock-Papiere wären am 11.09.2026 2’993.21 USD wert, da der Schlussstand 1’079.65 USD betrug. Aus 1’000 USD wurden somit 2’993.21 USD, was einer positiven Performance von 199.32 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von BlackRock belief sich zuletzt auf 174.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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