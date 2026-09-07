S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackRock-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 07.09.2021 wurde das BlackRock-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 924.83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.108 BlackRock-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 1’122.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121.35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.35 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von BlackRock belief sich zuletzt auf 182.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch