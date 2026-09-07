BlackRock Aktie 138405792 / US09290D1019
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives BlackRock-Investment?
|
07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert BlackRock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackRock-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen BlackRock-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 07.09.2021 wurde das BlackRock-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 924.83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.108 BlackRock-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 1’122.29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121.35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.35 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von BlackRock belief sich zuletzt auf 182.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BlackRock Inc Registered Shs
Analysen zu BlackRock Inc Registered Shs
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.