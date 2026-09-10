Bio-Techne Aktie 25995847 / US09073M1045
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bio-Techne-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Bio-Techne-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bio-Techne-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Bio-Techne-Anteile betrug an diesem Tag 129.20 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 77.401 Bio-Techne-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.09.2026 5’592.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72.25 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 5’592.21 USD entspricht einer negativen Performance von 44.08 Prozent.
Jüngst verzeichnete Bio-Techne eine Marktkapitalisierung von 11.31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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