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Bio-Techne Aktie 25995847 / US09073M1045

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Bio-Techne-Anlage unter der Lupe 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bio-Techne-Aktien gewesen.

Bio-Techne
64.42 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Am 01.10.2023 wurden Bio-Techne-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Bio-Techne-Papier bei 68.07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 146.908 Bio-Techne-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bio-Techne-Papiers auf 72.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’646.39 USD wert. Das entspricht einem Plus von 6.46 Prozent.

Der Börsenwert von Bio-Techne belief sich jüngst auf 11.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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