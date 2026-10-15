Bio-Techne Aktie 25995847 / US09073M1045
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bio-Techne-Aktie Investoren gebracht.
Am 15.10.2016 wurden Bio-Techne-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 26.43 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37.843 Bio-Techne-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’743.61 USD, da sich der Wert eines Bio-Techne-Papiers am 14.10.2026 auf 72.50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 174.36 Prozent erhöht.
Bio-Techne war somit zuletzt am Markt 11.38 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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