Bio-Techne Aktie 25995847 / US09073M1045
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bio-Techne-Performance im Blick
|
17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bio-Techne gewesen.
Bio-Techne-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Bio-Techne-Aktie letztlich bei 26.87 USD. Bei einem Bio-Techne-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.722 Bio-Techne-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 269.18 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 169.18 Prozent angewachsen.
Bio-Techne wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.35 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!