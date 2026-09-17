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Bio-Techne Aktie 25995847 / US09073M1045

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Bio-Techne-Performance im Blick 17.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Bio-Techne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bio-Techne von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bio-Techne gewesen.

Bio-Techne
62.92 EUR 0.10%
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Bio-Techne-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Bio-Techne-Aktie letztlich bei 26.87 USD. Bei einem Bio-Techne-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.722 Bio-Techne-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 269.18 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 169.18 Prozent angewachsen.

Bio-Techne wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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