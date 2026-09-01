Best Buy Aktie 912551 / US0865161014
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01.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Best Buy von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Best Buy-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Best Buy-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 116.78 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 85.631 Best Buy-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 80.15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’863.33 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31.37 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Best Buy bezifferte sich zuletzt auf 17.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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