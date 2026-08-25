S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Best Buy von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde die Best Buy-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 72.67 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Best Buy-Aktie investierten, hätten nun 13.761 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 87.48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’203.80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20.38 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Best Buy belief sich jüngst auf 18.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch