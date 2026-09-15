Best Buy Aktie 912551 / US0865161014
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15.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Best Buy von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Best Buy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Best Buy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Best Buy-Anteile an diesem Tag 74.55 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Best Buy-Aktie investiert hat, hat nun 13.414 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 94.83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’272.03 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 27.20 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Best Buy bezifferte sich zuletzt auf 19.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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