S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Best Buy von vor 3 Jahren eingebracht

Die Best Buy-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Best Buy-Papiers betrug an diesem Tag 69.25 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 144.404 Best Buy-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’461.37 USD, da sich der Wert einer Best Buy-Aktie am 21.09.2026 auf 93.22 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 34.61 Prozent.

Best Buy war somit zuletzt am Markt 19.46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch