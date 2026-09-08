Best Buy Aktie 912551 / US0865161014
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Best Buy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Best Buy von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Best Buy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Best Buy-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 37.92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Best Buy-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.637 Best Buy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 238.05 USD, da sich der Wert eines Best Buy-Papiers am 04.09.2026 auf 90.27 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 138.05 Prozent.
Insgesamt war Best Buy zuletzt 19.02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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