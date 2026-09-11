Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Berkshire Hathaway-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Berkshire Hathaway-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Berkshire Hathaway-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 277.60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.360 Berkshire Hathaway-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Berkshire Hathaway-Papiers auf 507.00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182.64 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 82.64 Prozent.
Zuletzt verbuchte Berkshire Hathaway einen Börsenwert von 1.09 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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