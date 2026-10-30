S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren verdient

Die Berkshire Hathaway-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Berkshire Hathaway-Anteile betrug an diesem Tag 337.41 USD. Bei einem Berkshire Hathaway-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.964 Berkshire Hathaway-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (541.96 USD), wäre das Investment nun 1’606.24 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 60.62 Prozent.

Zuletzt verbuchte Berkshire Hathaway einen Börsenwert von 1.16 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch