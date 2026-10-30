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|Berkshire Hathaway-Performance im Blick
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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Berkshire Hathaway-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Berkshire Hathaway-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Berkshire Hathaway-Anteile betrug an diesem Tag 337.41 USD. Bei einem Berkshire Hathaway-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.964 Berkshire Hathaway-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (541.96 USD), wäre das Investment nun 1’606.24 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 60.62 Prozent.
Zuletzt verbuchte Berkshire Hathaway einen Börsenwert von 1.16 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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Berkshire Hathaway am 30.10.2026
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