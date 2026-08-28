Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld
HLEE-Aktie: Highlight Event verbessert EBIT im ersten Halbjahr 2026
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
AXA-Aktie: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Wendepunkt in der Robotik: Unitree-Gründer Wang sieht den "ChatGPT-Moment" der Branche
Suche...
Plus500 Depot

Berkshire Hathaway Aktie 10926529 / US0846707026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Berkshire Hathaway-Anlage im Blick 28.08.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Berkshire Hathaway eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Berkshire Hathaway
405.36 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

Am 28.08.2025 wurde die Berkshire Hathaway-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 499.86 USD. Bei einem Berkshire Hathaway-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.001 Berkshire Hathaway-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’007.68 USD, da sich der Wert eines Berkshire Hathaway-Papiers am 27.08.2026 auf 503.70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.77 Prozent erhöht.

Insgesamt war Berkshire Hathaway zuletzt 1.08 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten