S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr eingefahren

Am 28.08.2025 wurde die Berkshire Hathaway-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 499.86 USD. Bei einem Berkshire Hathaway-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.001 Berkshire Hathaway-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’007.68 USD, da sich der Wert eines Berkshire Hathaway-Papiers am 27.08.2026 auf 503.70 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0.77 Prozent erhöht.

Insgesamt war Berkshire Hathaway zuletzt 1.08 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch