S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Berkshire Hathaway-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Berkshire Hathaway-Anteile bei 494.96 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Berkshire Hathaway-Aktie investierten, hätten nun 20.204 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 10’206.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 505.18 USD belief. Das entspricht einem Plus von 2.06 Prozent.

Der Börsenwert von Berkshire Hathaway belief sich jüngst auf 1.09 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch