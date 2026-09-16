Becton, Dickinson Aktie 912061 / US0758871091
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Becton, Dickinson von vor 5 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Becton, Dickinson-Aktie Investoren gebracht.
Am 16.09.2021 wurde die Becton, Dickinson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 262.67 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Becton, Dickinson-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.381 Becton, Dickinson-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 70.78 USD, da sich der Wert eines Becton, Dickinson-Anteils am 15.09.2026 auf 185.92 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29.22 Prozent verringert.
Becton, Dickinson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 49.76 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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