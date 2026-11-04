S&P 500-Wert Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Becton, Dickinson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Becton, Dickinson-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 258.91 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Becton, Dickinson-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.862 Becton, Dickinson-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 198.17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 765.40 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 23.46 Prozent vermindert.

Becton, Dickinson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 54.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch