S&P 500-Wert Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Becton, Dickinson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Becton, Dickinson-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Becton, Dickinson-Anteile letztlich bei 262.42 USD. Bei einem Becton, Dickinson-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.381 Becton, Dickinson-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (180.30 USD), wäre das Investment nun 68.71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31.29 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Becton, Dickinson belief sich zuletzt auf 49.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch