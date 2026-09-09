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Becton, Dickinson Aktie 912061 / US0758871091

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Performance im Blick 09.09.2026 16:02:30

S&P 500-Wert Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Becton, Dickinson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Becton, Dickinson-Aktien gewesen.

Becton, Dickinson
145.98 CHF 0.78%
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Das Becton, Dickinson-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 266.76 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Becton, Dickinson-Aktie investiert hat, hat nun 37.487 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’713.90 USD, da sich der Wert eines Becton, Dickinson-Anteils am 08.09.2026 auf 179.10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32.86 Prozent verringert.

Becton, Dickinson erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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