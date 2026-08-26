S&P 500-Wert Becton, Dickinson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Becton, Dickinson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Becton, Dickinson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 175.47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Becton, Dickinson-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.570 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 108.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 189.78 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8.16 Prozent erhöht.

Becton, Dickinson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch