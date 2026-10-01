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Baxter International Aktie 911702 / US0718131099

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Baxter International-Investition im Blick 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baxter International von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Baxter International-Aktie Anlegern gebracht.

Baxter International
19.63 CHF -1.17%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Baxter International-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 81.29 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Baxter International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.302 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 24.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 295.24 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 295.24 USD entspricht einer negativen Performance von 70.48 Prozent.

Baxter International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12.11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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