S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baxter International von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Baxter International-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 81.29 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 USD in die Baxter International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.302 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 24.00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 295.24 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 295.24 USD entspricht einer negativen Performance von 70.48 Prozent.

Baxter International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12.11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch