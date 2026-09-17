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Baxter International Aktie 911702 / US0718131099

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Hochrechnung 17.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baxter International von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Baxter International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Baxter International
19.09 CHF -0.42%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Baxter International-Papier statt. Zum Handelsende stand das Baxter International-Papier an diesem Tag bei 23.20 USD. Bei einem Baxter International-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 431.034 Baxter International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 23.53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’142.24 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1.42 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Baxter International betrug jüngst 12.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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