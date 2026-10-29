S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baxter International von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurde das Baxter International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78.96 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Baxter International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 126.646 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (25.46 USD), wäre das Investment nun 3’224.42 USD wert. Mit einer Performance von -67.76 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Baxter International-Wert an der Börse wurde auf 13.18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch