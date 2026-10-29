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|Lukrative Baxter International-Anlage?
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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baxter International von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Baxter International-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Baxter International-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78.96 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Baxter International-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 126.646 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (25.46 USD), wäre das Investment nun 3’224.42 USD wert. Mit einer Performance von -67.76 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Baxter International-Wert an der Börse wurde auf 13.18 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Baxter International Inc.
Analysen zu Baxter International Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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