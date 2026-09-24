S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baxter International von vor 3 Jahren gekostet

Am 24.09.2023 wurde das Baxter International-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 37.70 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Baxter International-Aktie investierten, hätten nun 2.653 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62.31 USD, da sich der Wert einer Baxter International-Aktie am 23.09.2026 auf 23.49 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 37.69 Prozent verkleinert.

Baxter International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch