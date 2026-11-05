S&P 500-Wert Baxter International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baxter International von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Baxter International-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Baxter International-Anteile letztlich bei 46.99 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Baxter International-Aktie investierten, hätten nun 2.128 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 56.39 USD, da sich der Wert einer Baxter International-Aktie am 04.11.2026 auf 26.50 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 56.39 USD entspricht einer negativen Performance von 43.61 Prozent.

Baxter International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.16 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch