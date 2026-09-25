Bank of New York Mellon Aktie 2824731 / US0640581007
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bank of New York Mellon von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Bank of New York Mellon-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurde das Bank of New York Mellon-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 51.55 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.940 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 291.35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 150.19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 191.35 Prozent.
Alle Bank of New York Mellon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 101.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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