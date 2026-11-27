Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Bank of New York Mellon-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Bank of New York Mellon-Papier letztlich bei 47.47 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert hat, hat nun 2.107 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bank of New York Mellon-Papiers auf 147.16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 310.01 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 210.01 Prozent.

Der Börsenwert von Bank of New York Mellon belief sich zuletzt auf 98.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch