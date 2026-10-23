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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of New York Mellon von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Bank of New York Mellon-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde die Bank of New York Mellon-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Bank of New York Mellon-Papier bei 59.71 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.748 Bank of New York Mellon-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’433.76 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Anteils am 22.10.2026 auf 145.32 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 143.38 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Bank of New York Mellon eine Marktkapitalisierung von 98.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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