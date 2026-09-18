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Bank of New York Mellon Aktie 2824731 / US0640581007

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Lohnendes Bank of New York Mellon-Investment? 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of New York Mellon von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Bank of New York Mellon-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bank of New York Mellon
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bank of New York Mellon-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Bank of New York Mellon-Anteile an diesem Tag bei 44.80 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 223.214 Bank of New York Mellon-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 153.02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34’156.25 USD wert. Das entspricht einem Plus von 241.56 Prozent.

Der Börsenwert von Bank of New York Mellon belief sich zuletzt auf 103.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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