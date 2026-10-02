S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of New York Mellon von vor 10 Jahren eingebracht

Am 02.10.2016 wurde das Bank of New York Mellon-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Bank of New York Mellon-Aktie 39.88 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25.075 Bank of New York Mellon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 01.10.2026 3’608.83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 143.92 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 260.88 Prozent gesteigert.

Bank of New York Mellon wurde am Markt mit 98.30 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch