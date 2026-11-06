S&P 500-Wert Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of New York Mellon-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit der Bank of New York Mellon-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Bank of New York Mellon-Anteile an diesem Tag 108.42 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.922 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 136.04 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Papiers am 05.11.2026 auf 147.49 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 36.04 Prozent.

Bank of New York Mellon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 102.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch