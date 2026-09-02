S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of America von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bank of America-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Bank of America-Anteile bei 41.02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 243.784 Bank of America-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’112.14 USD, da sich der Wert einer Bank of America-Aktie am 01.09.2026 auf 61.99 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51.12 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Bank of America belief sich zuletzt auf 434.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch