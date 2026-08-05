Bank of America Aktie 748628 / US0605051046
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05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of America von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bank of America-Aktie Anlegern gebracht.
Die Bank of America-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Bank of America-Anteile bei 39.02 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 25.628 Bank of America-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 62.90 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’611.99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61.20 Prozent gesteigert.
Bank of America wurde jüngst mit einem Börsenwert von 436.94 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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