S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of America von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bank of America-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27.64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 361.795 Bank of America-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.09.2026 20’332.85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56.20 USD belief. Mit einer Performance von +103.33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Bank of America-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 404.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch