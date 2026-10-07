S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Bank of America-Aktie statt. Zum Handelsende standen Bank of America-Anteile an diesem Tag bei 16.13 USD. Bei einem Bank of America-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 61.996 Bank of America-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 54.09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’353.38 USD wert. Das entspricht einem Plus von 235.34 Prozent.

Bank of America wurde am Markt mit 376.20 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch