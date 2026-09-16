S&P 500-Wert Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of America-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Bank of America-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50.66 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bank of America-Aktie investiert, befänden sich nun 19.739 Bank of America-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’174.89 USD, da sich der Wert eines Bank of America-Papiers am 15.09.2026 auf 59.52 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17.49 Prozent.

Insgesamt war Bank of America zuletzt 415.32 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch