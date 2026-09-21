Ball Aktie 910957 / US0584981064
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ball-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Ball-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ball-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Ball-Papier an diesem Tag 92.53 USD wert. Bei einem Ball-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108.073 Ball-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 60.15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’500.59 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 34.99 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Ball bezifferte sich zuletzt auf 15.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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