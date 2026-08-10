Ball Aktie 910957 / US0584981064
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ball-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ball-Aktie Investoren gebracht.
Am 10.08.2025 wurde das Ball-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 54.06 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 184.980 Ball-Papiere. Die gehaltenen Ball-Aktien wären am 07.08.2026 11’736.96 USD wert, da der Schlussstand 63.45 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 17.37 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Ball belief sich zuletzt auf 16.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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