S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ball von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 31.08.2016 wurde die Ball-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39.60 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Ball-Aktie investiert hat, hat nun 252.557 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ball-Aktie auf 63.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’105.57 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61.06 Prozent zugenommen.

Der Ball-Wert an der Börse wurde auf 16.90 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch