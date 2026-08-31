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Ball Aktie 910957 / US0584981064

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Lukrativer Ball-Einstieg? 31.08.2026 16:02:21

S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ball von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ball-Investment verdienen können.

Ball
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Am 31.08.2016 wurde die Ball-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 39.60 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Ball-Aktie investiert hat, hat nun 252.557 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ball-Aktie auf 63.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’105.57 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61.06 Prozent zugenommen.

Der Ball-Wert an der Börse wurde auf 16.90 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’936.09 19.86 SNQBQU
Short 15’230.23 13.98 SRBCQU
Short 15’796.62 9.00 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’283.78 31.08.2026 16:31:38
Long 13’756.35 19.73 SYB31U
Long 13’447.44 13.91 SHB7NU
Long 12’855.13 8.86 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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