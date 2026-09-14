Baker Hughes Aktie 37302591 / US05722G1004
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Baker Hughes von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Baker Hughes-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Die Baker Hughes-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 46.49 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baker Hughes-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.151 Baker Hughes-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Baker Hughes-Papiers auf 59.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127.04 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27.04 Prozent zugenommen.
Am Markt war Baker Hughes jüngst 58.48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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