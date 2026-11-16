|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Baker Hughes-Investment im Blick
|
16.11.2026 16:02:16
S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baker Hughes-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Baker Hughes-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Baker Hughes-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Baker Hughes-Aktie an diesem Tag 33.24 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.008 Baker Hughes-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 49.44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148.74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 48.74 Prozent.
Baker Hughes war somit zuletzt am Markt 49.03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Baker Hughes Inc.
|
16:02
|S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baker Hughes-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.11.26
|S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: Wäre ein Investment in Baker Hughes vor einem Jahr inzwischen rentabel? (finanzen.ch)
|
02.11.26
|S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.10.26
|S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in New York: mittags Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Baker Hughes Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.