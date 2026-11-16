S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baker Hughes-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Baker Hughes-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Baker Hughes-Aktie an diesem Tag 33.24 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.008 Baker Hughes-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 49.44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148.74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 48.74 Prozent.

Baker Hughes war somit zuletzt am Markt 49.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch