Am 23.11.2021 wurde die Baker Hughes-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Baker Hughes-Anteile an diesem Tag 23.76 USD wert. Bei einem Baker Hughes-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42.088 Baker Hughes-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 44.81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’885.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88.59 Prozent vermehrt.

Der Baker Hughes-Wert an der Börse wurde auf 44.19 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch