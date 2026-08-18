S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Avery Dennison von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Avery Dennison-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Avery Dennison-Aktie an diesem Tag bei 215.62 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Avery Dennison-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.464 Avery Dennison-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 81.91 USD, da sich der Wert einer Avery Dennison-Aktie am 17.08.2026 auf 176.62 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 18.09 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Avery Dennison belief sich zuletzt auf 13.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch