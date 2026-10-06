S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust hätte ein Avery Dennison-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Avery Dennison-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 183.80 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Avery Dennison-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.441 Avery Dennison-Aktien. Die gehaltenen Avery Dennison-Aktien wären am 05.10.2026 924.92 USD wert, da der Schlussstand 170.00 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 7.51 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Avery Dennison belief sich zuletzt auf 12.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch