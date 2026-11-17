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17.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avery Dennison-Investment von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Avery Dennison eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Avery Dennison-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 71.94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.900 Avery Dennison-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 2’604.39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 187.36 USD belief. Damit wäre die Investition 160.44 Prozent mehr wert.
Avery Dennison erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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