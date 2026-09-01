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Avery Dennison Aktie 910162 / US0536111091

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Avery Dennison-Anlage unter der Lupe 01.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Avery Dennison-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Avery Dennison-Aktien verdienen können.

Avery Dennison
141.54 CHF -0.98%
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Avery Dennison-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Avery Dennison-Papiers betrug an diesem Tag 171.65 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Avery Dennison-Aktie investiert hätte, hätte er nun 58.258 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 174.11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’143.31 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 1.43 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Avery Dennison belief sich zuletzt auf 13.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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