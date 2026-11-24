Am 24.11.2025 wurde die Avery Dennison-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 167.59 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 59.669 Avery Dennison-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’046.60 USD, da sich der Wert einer Avery Dennison-Aktie am 23.11.2026 auf 185.13 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10.47 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Avery Dennison einen Börsenwert von 13.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch