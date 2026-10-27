S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Avery Dennison von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Avery Dennison-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 180.47 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 5.541 Avery Dennison-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Avery Dennison-Papiers auf 183.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’016.40 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1.64 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Avery Dennison eine Börsenbewertung in Höhe von 13.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch