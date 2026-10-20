S&P 500-Wert Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Avery Dennison-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Avery Dennison-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 75.93 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.317 Avery Dennison-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 231.21 USD, da sich der Wert eines Avery Dennison-Papiers am 19.10.2026 auf 175.56 USD belief. Mit einer Performance von +131.21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Avery Dennison belief sich zuletzt auf 13.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch