AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AutoZone von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren AutoZone-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades AutoZone-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die AutoZone-Aktie bei 4’128.80 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.422 AutoZone-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’443.32 USD, da sich der Wert eines AutoZone-Anteils am 18.08.2026 auf 3’073.20 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25.57 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte AutoZone einen Börsenwert von 49.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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